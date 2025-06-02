В Брянской области назвали сроки восстановления подорванного моста

Богомаз: обрушившийся под Брянском мост восстановят примерно за четыре месяца

Около четырех месяцев потребуется на строительство автомобильного моста взамен того, что обрушился в Брянской области. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

«Примерно четыре месяца потребуется [на восстановление дорожного сообщения], но его можно сократить, если будут приняты решения», — отметил он.

Обрушение автомобильного моста на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло 31 мая. В тот момент под переправой проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, при этом один из вагонов оказался раздавлен.

По последней информации, в результате происшествия пострадали 104 человека. Еще семь граждан спасти не удалось. В экстренных службах рассказали, что всего в больницах остаются 64 человека. Из них 22 раненых, включая троих детей, находятся в медицинских учреждениях Москвы.

Комментируя ситуацию, Богомаз заявил, что мост был подорван. Впоследствии аналогичное заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Как писал Telegram-канал SHOT, предварительно, незадолго до ЧП на переправе были установлены четыре самодельных взрывных устройства. Их общий вес составил порядка четырех килограммов.

Ранее в государственном департаменте США отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области.