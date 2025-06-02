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В больницы Москвы привезли 22 человека после обрушения моста на поезд в Брянской области

Три ребенка и 19 взрослых лечатся в Москве после обрушения моста под Брянском
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

22 человека находятся в лечебных учреждениях Москвы в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, среди них — три ребенка. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«По состоянию на 04.00 мск понедельника, в лечебных учреждениях Москвы находятся 22 человека, в том числе трое детей», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в больницах после происшествия оказались 64 человека. В частности, еще один ребенок и 41 взрослый госпитализированы в больницах Брянска. При этом в отношении тридцати трех пострадавших госпитализации не потребовалось — им оказывают амбулаторное лечение.

Тем временем сообщается, что число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 97 человек.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.

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