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Последствия обрушения моста в Брянской области продолжают устранять

Два вагона поезда остаются на месте обрушения моста в Брянской области
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РИА Новости

Два вагона поезда, упавшего после подрыва моста в Выгоничском районе Брянской области, остаются на месте ЧП. Об этом сообщило РИА Новости.

Специалисты продолжают устранять последствия происшествия. К данному моменту железнодорожные пути расчищены от обломков.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда по нему проходил поезд.

2 июня РИА Новости сообщило, что число пострадавших увеличилось до 97. В больницах остаются 64 человека, в том числе четверо детей.

Накануне вечером в РЖД рассказали, что участок железной дороги, на который рухнул автомобильный мост, открыли для движения поездов.

Ранее Рубио выразил Лаврову соболезнования после подрывов мостов в РФ.

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