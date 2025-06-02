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Общество
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В Брянской области открыли участок железной дороги, где обрушился мост

Участок ж/д в Брянской области, где обрушился мост, открыли для движения поездов
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Reuters

Участок железной дороги в Брянской области, на который рухнул мост, открыли для движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Железнодорожники в 21:52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи — Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода», — сказано в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что во время движения поезда произошел подрыв моста.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.

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