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В Брянской области увеличилось число пострадавших при подрыве моста

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 97
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РИА Новости

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 97 человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что в больницах после происшествия остаются 64 человека, в том числе четверо детей.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен.

Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подрывы мостов могли быть организованы Службой безопасности Украины или Главным управлением разведки республики.

Ранее на месте повреждения путей в Брянской области нашли взрывчатку.

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Подрывы мостов в России
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