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Участок федеральной трассы «Амур» закрыли из-за атаки дронов

В Приамурье закрыли 11-километровый участок трассы «Амур» после атаки дронов
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Depositphotos

В Серышевском округе Приамурья закрыли участок федеральной трассы длиной 11 км для всего транспорта, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«1 июня в 21:00 закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й км федеральной дороги Р-297 «Амур» ЧитаХабаровск», — говорится в публикации.

Там добавили, что в настоящее время на участке выставлены дополнительные посты Госавтоинспекции.

1 июня губернатор региона Василий Орлов сообщил, что в результате возгорания прицепа грузовика на трассе Чита — Хабаровск в Амурской области пострадал водитель.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с горящей фурой в Амурской области. Предположительно, она везла украинские дроны, но не доехала до места атаки и сгорела.

1 июня беспилотники ВСУ впервые атаковали Сибирь. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что БПЛА запускались из фуры, которая на данный момент блокирована.

Ранее водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке.

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