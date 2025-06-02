Стало известно, куда россияне отправятся на отдых в июне

Среди россиян вырос спрос на отдых за рубежом – так, в июне треть жителей отправятся на отдых в другие страны, что на 48% больше, чем годом ранее. Среди популярных направлений – Стамбул, но многие также хотят отдохнуть в Сеуле, Шанхае и Токио, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Доля заказов туров в Стамбул составляет 11,2%, следом за ним идут Минск (4,3%) и Париж (4,1%). Интересно, что столица Белоруссии стала на 14% менее популярной, чем в прошлом году, в то время как интерес к Франции подскочил на 85%.

Также многие россияне запланировали отдых в Ереване, Барселоне, Риме, Милане, Шанхае, Сеуле и Токио.

Что касается путешествий по России, то первое место в рейтинге по популярности занял Санкт-Петербург, куда во время белых ночей и «Алых парусов» планирует поехать 23% россиян – это на 7% больше, чем годом ранее. На втором месте – Москва с 13% бронирований и на третьем – Сочи с 9,7%.

Кроме того, в числе популярных российских городов для путешествий оказались Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Владивосток.

Напомним, гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов отмечал, что в этом году Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного.

Ранее российских туристов предупредили об опасности отдыха на Шри-Ланке.