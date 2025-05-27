На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли самое доступное зарубежное направление для семейного отдыха

Турэксперт Арзуманов: Китай – наиболее доступное направление для семейного отдыха
close
Shutterstock

Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного, рассказал гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Почему Китай? Там цены на отдых с детьми начинаются в среднем от 90 тысяч рублей [на человека]. И этот средний чек снизился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 10%. В Турции, наоборот, средний чек вырос», — пояснил эксперт.

В Турции наблюдается серьезная инфляция, которая тянет цены вверх, хоть и не так значительно – к примеру, раньше средний чек отдыха там составлял 125 тыс. рублей, а сейчас к этой сумме придется добавить еще 5 тыс. рублей.

Снизилась стоимость на отдых в ОАЭ – сейчас путевка обойдется примерно в 97 тыс. рублей на человека. Однако нужно учитывать, что такое снижение цен связано с тем, что отдыхать летом в этой стране крайне сложно и далеко не каждый на это решится, заключил турэксперт.

До этого сообщалось, что россияне стали все чаще выбирать Китай для летнего отдыха – по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 15%. Большинство туристов предпочитают для летнего отдыха остров Хайнань. Интересно, что, несмотря на высокий спрос, стоимость путевок в Китай снизилась на 28,5% в сравнении с 2024 годом. Так, десятидневный тур обойдется в среднем в 170 тыс. рублей на двоих.

Ранее власти Китая предостерегли своих граждан от поездок в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами