Россиянам раскрыли самое доступное зарубежное направление для семейного отдыха

Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного, рассказал гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Почему Китай? Там цены на отдых с детьми начинаются в среднем от 90 тысяч рублей [на человека]. И этот средний чек снизился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 10%. В Турции, наоборот, средний чек вырос», — пояснил эксперт.

В Турции наблюдается серьезная инфляция, которая тянет цены вверх, хоть и не так значительно – к примеру, раньше средний чек отдыха там составлял 125 тыс. рублей, а сейчас к этой сумме придется добавить еще 5 тыс. рублей.

Снизилась стоимость на отдых в ОАЭ – сейчас путевка обойдется примерно в 97 тыс. рублей на человека. Однако нужно учитывать, что такое снижение цен связано с тем, что отдыхать летом в этой стране крайне сложно и далеко не каждый на это решится, заключил турэксперт.

До этого сообщалось, что россияне стали все чаще выбирать Китай для летнего отдыха – по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 15%. Большинство туристов предпочитают для летнего отдыха остров Хайнань. Интересно, что, несмотря на высокий спрос, стоимость путевок в Китай снизилась на 28,5% в сравнении с 2024 годом. Так, десятидневный тур обойдется в среднем в 170 тыс. рублей на двоих.

Ранее власти Китая предостерегли своих граждан от поездок в США.