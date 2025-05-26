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Российских туристов предупредили об опасности отдыха на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошла самая активная за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья
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Depositphotos

На Шри-Ланке зафиксировали наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Об этом сообщило российское посольство, находящееся в этой стране, в Telegram-канале со ссылкой на сообщения местного минздрава и вирусологов.

В посольстве отметили, что переносчиками заболевания являются желтолихорадочные комары, которые наиболее активны в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. У пациентов наблюдается сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь.

С учетом эпидемиологической обстановки российским туристам, находящимся на Шри-Ланке, рекомендуется соблюдать профилактические меры. В частности, на окнах и дверных проемах необходимо установить противомоскитные сетки. Открытые участки кожи и одежду надо опрыскивать специальными репеллентами и носить в дневное время одежду, максимально закрывающую тело от комаров.

До этого были названы самые опасные для российских туристов страны. По словам экспертов, наибольшее число страховых случаев зафиксировано в Египте, Турции и Таиланде.

Чаще всего россияне сталкиваются с болезнями, возникающими в период отпуска, а также с травмами, полученными во время активного или экстремального отдыха, например, при дайвинге или катании на гидроциклах.

Опасность также подстерегает туристов в горных районах. Среди распространенных случаев — аварии с экскурсионными автобусами и последствия природных катаклизмов.

Ранее туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии.

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