В Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области

Подрыв моста в Брянской области, несомненно, было организован Украиной и их западными союзниками, России необходимо дать на это жесткий ответ. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он указал, что происшествие носит террористический характер, потому что по мосту передвигались в основном поезда с мирными жителями. Эксперты определят, какая взрывчатка использовалась при подрыве, и исходя из этого Россия даст ответ, заверил Колесник.

«Нормально, жестко отвечать на все вот такие выпады и уже себя сильно не ограничивать. Вот те люди, которые повинны в этих террористических актах, персонально должны отвечать», — сказал депутат.

Парламентарий также призвал не питать иллюзий в отношении Украины, поскольку республика перешла к террористической борьбе, но и это не улучшит ее переговорных позиций.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.