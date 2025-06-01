В противостоянии администрации Трампа и Гарварда возник Китай

Власти США считают, что Гарвардский университет получал деньги от Китая за обучение студентов, заявила в эфире Fox News американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Я не знаю точных цифр, сотни и сотни миллионов долларов, потому что эти иностранные студенты годами платили полную стоимость обучения», — сказала она и добавила, что КНР также финансировала гранты и программы.

Ноэм отметила, что это вызывает глубокую обеспокоенность в Вашингтоне, а китайские учащиеся отнимали возможности у американцев.

«Гарвард закреплял приоритеты Коммунистической партии Китая и студентов в своем кампусе… Они позволили их студентам участвовать в полувоенных активностях, поддерживали их, а также передавали информацию нашему врагу — коммунистическому Китаю», — заключила министр.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Затем Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее первая леди высказалась о связи сына Трампа с Гарвардом.