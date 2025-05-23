Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за запрета на прием зарубежных студентов

Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета на прием зарубежных студентов. Об этом сообщает Associated Press.

В иске университета говорится, что действия администрации нарушают Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний в стране, а также будут иметь «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В вузе также намерены добиться от суда приостановки решения министерства внутренних дел США о запрете на обучение иностранцев.

«Без иностранных студентов Гарвард не является Гарвардом», — подчеркивается в исковом заявлении.

Иностранцы составляют четверть учащихся в университете.

22 мая Министерство внутренней безопасности США запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Ведомство утверждает, что руководство вуза создало небезопасную атмосферу в кампусе. Там антиамериканские и протеррористические агитаторы преследуют и нападают на людей, в том числе на многих еврейских студентов.

Поводом для таких обвинений стал отказ руководства вуза предоставить властям информацию о критически настроенных к Израилю иностранных студентах и дисциплинарных мерах, предпринятых в отношении студентов, позволявших антисемитские высказывания.

Всех иностранных студентов Гарварда призвали перевестись в другие университеты, чтобы сохранить разрешение на пребывание в США.

Ранее президент Гарварда обвинил администрацию Трампа в нарушении закона.