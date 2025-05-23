На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за запрета на прием зарубежных студентов

AP: Гарвард оспорит в суде запрет властей США на прием студентов из-за рубежа
close
Nicholas Pfosi/Reuters

Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета на прием зарубежных студентов. Об этом сообщает Associated Press.

В иске университета говорится, что действия администрации нарушают Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний в стране, а также будут иметь «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В вузе также намерены добиться от суда приостановки решения министерства внутренних дел США о запрете на обучение иностранцев.

«Без иностранных студентов Гарвард не является Гарвардом», — подчеркивается в исковом заявлении.

Иностранцы составляют четверть учащихся в университете.

22 мая Министерство внутренней безопасности США запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Ведомство утверждает, что руководство вуза создало небезопасную атмосферу в кампусе. Там антиамериканские и протеррористические агитаторы преследуют и нападают на людей, в том числе на многих еврейских студентов.

Поводом для таких обвинений стал отказ руководства вуза предоставить властям информацию о критически настроенных к Израилю иностранных студентах и дисциплинарных мерах, предпринятых в отношении студентов, позволявших антисемитские высказывания.

Всех иностранных студентов Гарварда призвали перевестись в другие университеты, чтобы сохранить разрешение на пребывание в США.

Ранее президент Гарварда обвинил администрацию Трампа в нарушении закона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами