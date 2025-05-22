В США запретили принимать в Гарвард иностранных студентов

Министр внутренней безопасности (DHS) США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы.

«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана,» — говорится в заявлении.

Ноэм добавила, что ее решение означает перевод всех иностранных студентов в другие университеты, чтобы они смогли сохранить свой статус.

Среди прочего в заявлении отмечается, что руководство Гарварда создало небезопасную обстановку в кампусе, позволив антиамериканским, протеррористическим агитаторам преследовать и физически нападать на отдельных лиц, включая многих еврейских студентов.

20 мая минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

А 13 мая сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа решила прекратить предоставление Гарвардскому университету грантов на сумму приблизительно $450 млн.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.