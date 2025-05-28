На фоне мер против Гарварда первая леди высказалась о связи сына Трампа с университетом

Мелания Трамп заявила, что ее сын Бэррон не получал отказ от Гарварда

Младший сын американского президента Бэррон Трамп не собирался поступать в Гарвард и не получал отказ от университета, заявила пресс-служба первой леди США на фоне мер властей страны в отношении университета.

«Бэррон не подавал заявление в Гарвард, и любые утверждения о том, что он или кто-либо от его имени подавал заявление, являются абсолютно ложными», — говорится в заявлении Мелании Трамп.

На прошлой неделе минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Затем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все иностранные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы.

Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа.