На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл связал подрыв мостов в Брянской области со злонамеренными силами

Патриарх Кирилл: ЧП в Брянской области связано с действиями злонамеренных сил
close
Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал результатом вмешательства злонамеренных сил подрыв мостов в Брянской и Курской областях. Слова предстоятеля РПЦ цитирует его пресс-служба.

«Катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок, уничтожающих в бессмысленной жестокости мирных жителей», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ добавил, что с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении моста на поезд, приведшем к ранениям многих людей. Патриарх также выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу, родным и близким пострадавших в результате крушения поезда.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Как произошедшее повлияет на ход мирных переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что во время движения поезда «произошел подрыв моста».

В поезде было 388 пассажиров, по предварительной информации в результате происшествия пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что 27 человек отпустили домой, а 44 остались в медучреждениях. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее стало известно состояние пострадавшего из-за подрыва моста в Брянской области ребенка.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами