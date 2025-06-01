Патриарх Кирилл связал подрыв мостов в Брянской области со злонамеренными силами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал результатом вмешательства злонамеренных сил подрыв мостов в Брянской и Курской областях. Слова предстоятеля РПЦ цитирует его пресс-служба.

«Катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок, уничтожающих в бессмысленной жестокости мирных жителей», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ добавил, что с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении моста на поезд, приведшем к ранениям многих людей. Патриарх также выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу, родным и близким пострадавших в результате крушения поезда.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Как произошедшее повлияет на ход мирных переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что во время движения поезда «произошел подрыв моста».

В поезде было 388 пассажиров, по предварительной информации в результате происшествия пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что 27 человек отпустили домой, а 44 остались в медучреждениях. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее стало известно состояние пострадавшего из-за подрыва моста в Брянской области ребенка.