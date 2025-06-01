Раскрыты подробности о водителе фуры, выпустившей беспилотники в Сибири

«Интерфакс»: силовики работают с водителем фуры после атаки дронов в Среднем

Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей агентство не приводит.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к населению с просьбой не обсуждать в интернете атаку дронов Вооруженных сил Украины на регион

Также губернатор провел оперативное совещание с руководством Усолья-Сибирского и Усольского района. По словам Кобзева, главам этих муниципалитетов было поручено обеспечить пожарную безопасность после прилетов и дважды в день составлять доклады с территории о складывающейся ситуации. По итогам совещания в Усольском районе ввели режим готовности.

1 июня дроны украинской армии атаковали Иркутскую область. Это первая атака ВСУ на Сибирь. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Кобзев также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

Ранее в Приангарье сообщили об отсутствии повреждений после атак дронов.