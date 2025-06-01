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В Усольском районе ввели режим готовности после первой атаки дронов в Сибири

Губернатор Кобзев: в Усольском районе Иркутской области ввели режим готовности
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Telegram-канал »#кобзевнасвязи»

В Усольском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности после атаки беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Свое заявление он сделал по итогам оперативного совещание с руководством Усолья-Сибирского и Усольского района. По словам Кобзева, главам этих муниципалитетов было поручено обеспечить пожарную безопасность после прилетов и дважды в день составлять доклады с территории о складывающейся ситуации.

До этого в Бурятии решили усилить меры безопасности на стратегических объектах на фоне атак БПЛА на Иркутскую область.

1 июля дроны украинской армии атаковали Иркутскую область. Это первая атака ВСУ на Сибирь. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Кобзев также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

Ранее водители попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны в Иркутской области камнями закидывали вылетающие из фуры дроны.

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