Губернатор Иркутской области призвал не обсуждать атаки ВСУ в интернете

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к населению с просьбой не обсуждать в интернете атаку дронов Вооруженных сил Украины на регион. Заявление об этом глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть — посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете», — написал Кобзев.

Губернатор провел оперативное совещание с руководством Усолья-Сибирского и Усольского района. По словам Кобзева, главам этих муниципалитетов было поручено обеспечить пожарную безопасность после прилетов и дважды в день составлять доклады с территории о складывающейся ситуации. По итогам совещания в Усольском районе ввели режим готовности.

1 июля дроны украинской армии атаковали Иркутскую область. Это первая атака ВСУ на Сибирь. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Кобзев также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

Ранее в Приангарье сообщили об отсутствии повреждений после атак дронов.