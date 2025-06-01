Мать девочек, заснувших на встрече с Путиным, оправдалась

Мать заснувших на встрече с Путиным девочек заявила, что не смогла их разбудить

Мать девочек-близняшек, которые заснули во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, оправдалась за случившееся. Слова женщины цитирует Telegram-канал «Подъем».

По словам Дарьи Беляевой, ее дочки не смогли преодолеть послеобеденный сон.

«Мы пытались их разбудить, но ничего у нас не получилось», — посетовала женщина.

29 мая Владимир Путин в честь Дня защиты детей встретился по видеосвязи с многодетными семьями. Одной из них стала семья Беляевых из Пензы, в которой растет 11 детей.

На записи, появившейся в сети, можно увидеть двух девочек, которые спят на мягких пуфиках в центре зала. Этот кадр быстро разошелся на мемы.

Пока девочки спали, их старшие брат и сестра исполнили для президента музыкальное произведение — один играл на скрипке, другая на пианино. По завершении композиции глава государства сказал: «‎Браво! Спасибо большое, желаю вам творческих успехов и счастья»‎.

Во время этой встречи президент также заявил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Ранее Путин раскрыл секрет своего хорошего внешнего вида.