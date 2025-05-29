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Дети из многодетной семьи сыграли для Путина мелодию

Дети из семьи Беляевых исполнили для Путина музыкальное произведение

Дети из многодетной семьи Беляевых из Пензы исполнили для президента России Владимира Путина музыкальное произведение. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По завершении композиции Путин сказал: «‎Браво! Спасибо большое, желаю вам творческих успехов и счастья»‎.

На встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями присутствовали председатель Правительства Татьяна Голикова и Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

До этого глава государства раскрыл секрет своего хорошего внешнего вида. Наталья Лукьянова из Крыма, поинтересовалась, как ему удается так хорошо выглядеть. Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие целей дисциплинирует и поддерживает в тонусе, добавив, что чем масштабнее цели, тем лучше. Он также упомянул, что спорт и режим — это лишь дополнения, а ключевым является стремление к достижению поставленных задач.

На этой встрече президент также заявил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.

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