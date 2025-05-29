Путин раскрыл секрет своего хорошего внешнего вида

Президент России Владимир Путин поделился своим рецептом молодости, акцентируя внимание на важности движения и наличия целей в жизни. Его слова передает ТАСС.

На встрече с многодетными семьями одна из матерей-героинь, Наталья Лукьянова из Крыма, поинтересовалась, как ему удается так хорошо выглядеть. Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие целей дисциплинирует и поддерживает в тонусе, добавив, что чем масштабнее цели, тем лучше.

«Это всегда мобилизует и заставляет заниматься важными делами. На мой взгляд, это самое главное», — сказал президент.

Он также упомянул, что спорт и режим — это лишь дополнения, а ключевым является стремление к достижению поставленных задач.

«Чем более амбициозные цели, тем больше это мобилизует», — подчеркнул Путин.

На этой встрече президент также отметил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.