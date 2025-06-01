Богомаз доложил Путину об устранении последствий ЧП в Брянской области

Богомаз: доложил президенту Путину о принимаемых мерах в связи с трагедией

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП с обрушением моста в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Доложил президенту Путину о принимаемых мерах в связи с произошедшей трагедией. Благодарен за поддержку и помощь, которая оперативно оказывается пострадавшим в федеральных клиниках», — написал он.

Богомаз сообщил, что 2, 3 и 4 июня на территории Брянской области будут объявлены днями траура.

Крушение пассажирского поезда в Выгоничском районе Брянской области произошло 31 мая. На состав, следовавший по маршруту Климов — Москва, обрушился автомобильный мост. В результате один из его вагонов оказался раздавлен.

Всего в поезде находились 388 пассажиров. По последней информации, пострадал 71 человек — взрослые и дети. Еще семь граждан спасти не удалось. В РЖД выразили соболезнования их родным и близким. Богомаз сообщил, что мост был подорван.

Ранее стало известно о комплексе мер помощи пострадавшим при крушении поезда в Брянске.