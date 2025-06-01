Близкие пострадавших в ЧП с поездом смогут бесплатно доехать до Брянска

РЖД бесплатно перевезут до Брянска родных пострадавших при крушении поезда

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ОАО «РЖД» организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников людей, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД», — подчеркивается в заявлении.

Также в компании выразили соболезнования семьям граждан, которых спасти не удалось.

Крушение пассажирского поезда в Выгоничском районе Брянской области произошло 31 мая. На состав, следовавший по маршруту Климов — Москва, обрушился автомобильный мост. В результате один из его вагонов оказался раздавлен.

Всего в поезде находились 388 пассажиров. По последней информации, пострадал 71 человек — взрослые и дети. Еще семь граждан спасти не удалось.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что мост был подорван. Впоследствии аналогичное заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в РЖД пообещали выплатить более 2 млн рублей родственникам тех, кто не выжил при обрушении моста в Брянской области.