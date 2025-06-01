На месте ЧП с поездом в Брянской области ведется разбор завалов

Богомаз: идет разбор завалов на месте обрушения моста, в планах его восстановление

В настоящее время ведется разбор завалов на месте обрушения моста, в планах его восстановление. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«(В планах. — «Газета.Ru») разборка завалов и восстановление моста», — сказал глава региона.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.