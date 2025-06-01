Путин всю ночь получал доклады о ЧП с поездами в российских регионах

Песков: Путин всю ночь получал доклады ФСБ и МЧС о происшествиях с поездами

Президент России Владимир Путин всю ночь оставался в курсе ситуации с железнодорожными инцидентами в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент регулярно получал оперативные доклады от ФСБ и МЧС с места событий.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Подрывы мостов Следственный комитет (СК) России классифицировал как теракт.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.