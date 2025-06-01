Собянин: московские врачи делают все для помощи пострадавшим под Брянском

Собянин: московские медики приступили к лечению пострадавших под Брянском

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Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста под Брянском. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Делаем все необходимое», — написал он.

Собянин также выразил соболезнования семьям пассажиров, которых не удалось спасти.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что на лечение в Москву будут направлены пять пострадавших при сходе поезда в Брянской области, в том числе трое детей.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями.

Ранее глава Минтранса РФ провел совещание после ЧП с поездами.