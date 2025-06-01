Пострадавших при сходе поезда под Брянском детей направили вертолетом в Москву

В Москву на лечение направили троих детей, пострадавших при ЧП в Брянской области

На лечение в Москву будут направлены пять пострадавших при сходе поезда в Брянской области, в том числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Принято решение об эвакуации в Москву, в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы, троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых», — сказал он.

В частности, в Москву будет отправлен четырехмесячный ребенок, пострадавший в ЧП.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.