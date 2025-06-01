На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Москву прибыла первая партия людей, попавших в ЧП с поездом в Брянской области

Медики встретили первых прибывших в Москву после обрушения моста под Брянском

Медики встретили первую партию прибывших в Москву пассажиров поезда, на который обрушился автомобильный мост в Брянской области. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что резервный состав прибыл на Киевский вокзал.

«Скорые», а также бригады Центра экстренной медицинской помощи [находятся] на месте с раннего утра. Первая партия прибывших людей уже встречена», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас сотрудники экстренных служб ждут прибытия второго резервного поезда с пострадавшими. При этом врачи и психологи готовы незамедлительно оказать гражданам всю необходимую помощь.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло 31 мая. В тот момент под ним проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Всего в поезде, один из вагонов которого оказался раздавлен, находились 388 пассажиров.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 69 человек. В их числе трое детей, один из которых — восьмимесячный мальчик — находится в тяжелом состоянии. Еще семь человек спасти не удалось.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, переправа была подорвана.

Ранее пассажирам поезда, на который рухнул мост в Брянской области, пообещали возместить полную стоимость билетов.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами