В Москву прибыла первая партия людей, попавших в ЧП с поездом в Брянской области

Медики встретили первых прибывших в Москву после обрушения моста под Брянском

Медики встретили первую партию прибывших в Москву пассажиров поезда, на который обрушился автомобильный мост в Брянской области. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что резервный состав прибыл на Киевский вокзал.

«Скорые», а также бригады Центра экстренной медицинской помощи [находятся] на месте с раннего утра. Первая партия прибывших людей уже встречена», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас сотрудники экстренных служб ждут прибытия второго резервного поезда с пострадавшими. При этом врачи и психологи готовы незамедлительно оказать гражданам всю необходимую помощь.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло 31 мая. В тот момент под ним проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Всего в поезде, один из вагонов которого оказался раздавлен, находились 388 пассажиров.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 69 человек. В их числе трое детей, один из которых — восьмимесячный мальчик — находится в тяжелом состоянии. Еще семь человек спасти не удалось.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, переправа была подорвана.

Ранее пассажирам поезда, на который рухнул мост в Брянской области, пообещали возместить полную стоимость билетов.