Соцфонд открыл горячую линию после ЧП в Брянской области

Соцфонд РФ: открыта горячая линия для обращений по ЧП в Брянской области

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и их семей. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

«Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области. С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии Соцфонда: 8 800 200 0730», — сказано в сообщении.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Как рассказал глава региона Александр Богомаз, в результате происшествия пострадали 69 человек. Из них были госпитализированы 47 раненых, трое — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще семь человек спасти не удалось.

Московская железная дорога заявила, что переправа обрушилась из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Впоследствии губернатор Брянской области сообщил, что мост был подорван.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали обрушение моста в Брянской области.