Три медучреждения Брянска приняли пострадавших во время аварии с поездом

Пострадавших во время ЧП с поездом доставили в три больницы Брянска

Пострадавших во время обрушения моста на поезд в Брянской области доставили в три медучреждения Брянска. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова добавила, что всем пострадавшим детям оказывается необходимая помощь.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Пассажиров поезда Климов — Москва уже отправили из Брянска в столицу. Для этого был выделен резервный состав, который прибудет на Киевский вокзал примерно в 10:40 мск.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.