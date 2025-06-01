Пассажиров поезда, на который рухнул мост, отправили из Брянска в Москву

МЖД: пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили из Брянска в Москву

Пассажиров поезда, на который обрушился мост в Брянской области, отправили из регионального центра в Москву на резервном поезде №902. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва», — отмечается в сообщении.

Поезд прибудет на Киевский вокзал примерно в 10:40.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек, в том числе трое детей. По оперативным данным, семь человек не выжили.

В МЖД заявили, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.