Названо число машин, находившихся на мосту в Брянской области при обрушении

РИА Новости: на мосту в Брянской области при обрушении находились три машины

Три автомобиля, предварительно, находились на мосту в Выгоничском районе Брянской области в момент его обрушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился 31 мая. В тот момент под переправой проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал из Климова в Москву, в результате происшествия он оказался завален различными конструкциями.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Госпитализация потребовалась 47 раненым, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще семь человек спасти не удалось.

По данным Московской железной дороги, переправа обрушилась в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Глава Брянской области в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что мост был подорван.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации РФ Андрей Клишас возложил ответственность за произошедшее на Украину. Он подчеркнул, что подрыв моста и крушение поезда свидетельствует о том, что Украиной управляет террористическая группировка.

Ранее в сети опубликовали одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения переправы в Брянской области.