На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Названо число машин, находившихся на мосту в Брянской области при обрушении

РИА Новости: на мосту в Брянской области при обрушении находились три машины
close
Telegram-канал «Baza»

Три автомобиля, предварительно, находились на мосту в Выгоничском районе Брянской области в момент его обрушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился 31 мая. В тот момент под переправой проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал из Климова в Москву, в результате происшествия он оказался завален различными конструкциями.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Госпитализация потребовалась 47 раненым, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще семь человек спасти не удалось.

По данным Московской железной дороги, переправа обрушилась в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Глава Брянской области в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что мост был подорван.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации РФ Андрей Клишас возложил ответственность за произошедшее на Украину. Он подчеркнул, что подрыв моста и крушение поезда свидетельствует о том, что Украиной управляет террористическая группировка.

Ранее в сети опубликовали одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения переправы в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами