В Курской области перекрыли трассу, на которую рухнул железнодорожный мост

Автомобильную дорогу, которая находится под обрушившимся в Курской области железнодорожным мостом, временно перекрыли. Об этом в своем Telegram-канале написал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что движение машин организовано в объезд данного участка трассы.

«Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», — подчеркнул он.

Хинштейн добавил, что держит ситуацию на контроле.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста, по которому двигался грузовой локомотив. В результате часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, которая находится под переправой. Также загорелся тепловоз, но сотрудникам экстренных службы удалось оперативно потушить пожар.

Как сообщил врио губернатора региона, в результате инцидента пострадал один человек — машинист поезда. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами ног. Кроме того, в медицинские учреждения направили и других членов локомотивной бригады.

31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд. По последней информации, пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС РФ раскрыли число спасателей, направленных на место обрушения моста в Брянской области.