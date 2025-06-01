На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Курской области перекрыли трассу, на которую рухнул железнодорожный мост

Хинштейн: на месте обрушения ж/д моста в Курской области перекрыли автодорогу
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Автомобильную дорогу, которая находится под обрушившимся в Курской области железнодорожным мостом, временно перекрыли. Об этом в своем Telegram-канале написал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что движение машин организовано в объезд данного участка трассы.

«Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», — подчеркнул он.

Хинштейн добавил, что держит ситуацию на контроле.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста, по которому двигался грузовой локомотив. В результате часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, которая находится под переправой. Также загорелся тепловоз, но сотрудникам экстренных службы удалось оперативно потушить пожар.

Как сообщил врио губернатора региона, в результате инцидента пострадал один человек — машинист поезда. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами ног. Кроме того, в медицинские учреждения направили и других членов локомотивной бригады.

31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд. По последней информации, пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС РФ раскрыли число спасателей, направленных на место обрушения моста в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами