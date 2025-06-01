МЧС назвало число спасателей, работающих на месте аварии в Брянской области

В Брянской области 180 спасателей МЧС устраняют последствия аварии с пассажирским поездом и обрушения моста. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия направлены 60 единиц техники. Согласно сообщению МЧС, спасатели сейчас осматривают поврежденные вагоны и локомотив состава.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.