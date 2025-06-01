Стало известно о пострадавшем во время обрушения моста в Курской области

Хинштейн: у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги после обрушения моста

В результате обрушения железнодорожного моста на 48-м километре трассы Тросна–Калиновка пострадал один из машинистов — у него серьезные травмы ног. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, всю локомотивную бригаду доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

Инцидент случился в ночь на 1 июня в Железногорском районе. В момент происшествия по мосту проходил грузовой локомотив. Одна из секций поезда сорвалась вниз на автомобильную дорогу, проходившую под путепроводом.

После падения началось возгорание тепловоза. Пожарные оперативно потушили огонь. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.

Движение по трассе под мостом временно перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы, организован объезд. Причины обрушения устанавливаются, ситуация находится под контролем.

Этой же ночью на пути поезда в Брянской области рухнул мост. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали 66 человек, включая троих детей.

Ранее молодой человек получил удар током на железной дороге в Новоалтайске.