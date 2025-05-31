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Молодой человек получил удар током на железной дороге в Новоалтайске

В Новоалтайске молодого парня ударило током, когда он спрыгнул с моста на поезд
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Shutterstock/Anna Nestera

Молодого человека ударило током на железной дороге в Новоалтайске. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале.

По данным ведомства, в районе станции Алтайская от удара электрическим током железнодорожной контактной сети пострадал 19-летний житель города. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и выяснили, что молодой человек спрыгнул с пешеходного моста на вагон стоящего внизу поезда. Но при этом он оказался на критически близком расстоянии к проводу контактной сети.

«С многочисленными ожогами пострадавшего доставили в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Из него следует, что полицейские намерены направить все собранные материалы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Его сотрудникам, в свою очередь, предстоит провести проверку по факту произошедшего.

8 мая в Нижегородской области товарный поезд сбил женщину. Трагедия произошла в городе Семенове.

Как рассказали в экстренных службах, ситуация повлияла на график движения поездов. Отправление состава, под который попала местная жительница, задержали на 15 минут.

Ранее в Омской области поезд сбил молодую девушку в наушниках.

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