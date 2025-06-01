РЖД скорректировали график движения поездов в связи с ЧП под Брянском

В результате обрушения моста в Брянской области для перевозки пассажиров поезда №86 Климов — Москва назначен резервный состав №902 Брянск — Москва. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов — Москва», — говорится в публикации.

Поезд №489 Анапа — Минск отправлением из Анапы проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня, отметили в РЖД.

Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом, уточнили в компании.

Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 35 человек, в том числе трое детей. По оперативным данным, семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.