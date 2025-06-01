Число пострадавших при падении моста на поезд под Брянском выросло до 35

Богомаз: 35 человек пострадали при падении моста на поезд под Брянском

Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области возросло до 35. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:43 по московскому времени.

Одного ребенка санавиация доставит в Москву, добавил Богомаз.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее военкор Сладков отреагировал на обрушение моста в Брянской области.