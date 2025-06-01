Московские медики окажут помощь пострадавшим при крушении поезда под Брянском

В Москве медики встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП под Брянском

Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы московской скорой помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, бригады Центра экстренной медицинской помощи отправились в Брянск за пострадавшими, добавили в департаменте.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в медицинские организации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. По оперативным данным, в результате происшествия семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.