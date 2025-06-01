В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков

Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков в Париже после победы ПСЖ

Полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с футбольными фанатами на Елисейских полях в Париже после победы столичного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, агрессивные болельщики применяли пиротехнику, бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ стражи порядков задерживали хулиганов, и им удалось успокоить ситуацию.

31 мая «Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории финальных матчей Лиги чемпионов. В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее болельщики «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро перед финалом Лиги чемпионов.