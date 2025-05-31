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Болельщики «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро Мюнхена перед финалом Лиги чемпионов

Болельщики «Пари Сен-Жермен» и миланского «Интера» подрались в мюнхенском метро перед финалом Лиги чемпионов.

Фанаты размахивали клубной атрибутикой и пытались нанести друг по другу удары во время отправления поезда со станции, однако никто из участников потасовки не получил значительных травм.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, за сколько «Спартак» готов продать защитника.

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