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Главная игра года: «ПСЖ» и «Интер» играют в финале Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» — «Интер». ОНЛАЙН

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Peter Cziborra/Reuters
В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 в Мюнхене «ПСЖ» встречается против миланского «Интера». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. Финал
1-й тайм
31 мая 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
12' Хакими
20' Дуэ
2 : 0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия
1-й тайм

12' Хакими

20' Дуэ

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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37'

Тюрам не успевает к мячу, который послал Барелла с правого края низом!

34'

Удар Дембеле с левой ноги в дальний угол легко блокирует Димарко.

32'

Дуэ сместился в центр с правого фланга, на его место пришел Дембеле. Вот такие перестановки от Луиса Энрике в середине первой половины игры.

29'

Димарко забрался в офсайд.

28'

Лаутаро замахнулся на удар через себя после навеса от Думфриса, но уж слишком далеко и высоко от Дензела пошла подача.

26'

Пока вообще ничего не получается у итальянской команды, даже с мячом «нерадзурри» не удается встретиться — парижане контролируют вообще все на любых участках поля.

23'

Ачерби пробивает головой после подачи Димарко с углового выше перекладины!

20'

Гол! Мощнейшая контратака Парижа, которую разогнал Хвича Кварацхелия, оканчивается голом! Дембеле получил пас от грузина, перевел мяч направо на Дезире Дуэ, после чего 14-й номер «ПСЖ» пробил в ближний угол — от ноги Димарко мяч скакнул в ближний угол в противоход Яну Зоммеру, уже завалившемуся в другую сторону! 2:0!

18'

Думфрис попал локтем в голову Нуну Мендешу в борьбе за верховой мяч, снова пауза в игре.

15'

Просто невероятное количество файеров зажгли после гола фанаты Парижа, над полем образовалась внушительная дымка!

12'

Гол! Федерико Димарко застрял и упустил офсайдную линию, позволив забежать себе за спину Дуэ! Витинья нашел партнера пасом в разрез, следом тот отдал на дальнюю штангу, где Ашраф Хакими замкнул прострел в пустой угол! 1:0!

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Peter Cziborra/Reuters
10'

Мендеш лицом выбивает мяч из собственной штрафной после подачи Бареллы!

7'

Витинья забросил мяч в штрафную на Маркиньоса, тот головой пробил мимо створа.

5'

Очень высоко поднимается Павар по флангу, усиляя атакующий потенциал своей команды.

3'

Ударили в ребра Хакану Чалханоглу, однако держится турок при падении за лицо. Игра остановлена.

2'

Cтартовые минуты игры остаются за парижанами.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

21:50

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

21:45

Открывает церемонию группа Linkin Park!

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Annegret Hilse/Reuters
21:40

Добрый вечер, дорогие друзья! Через 20 минут в Мюнхене начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, где «ПСЖ» сыграет против миланского «Интера».

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