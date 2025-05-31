Тюрам не успевает к мячу, который послал Барелла с правого края низом!
Удар Дембеле с левой ноги в дальний угол легко блокирует Димарко.
Дуэ сместился в центр с правого фланга, на его место пришел Дембеле. Вот такие перестановки от Луиса Энрике в середине первой половины игры.
Димарко забрался в офсайд.
Лаутаро замахнулся на удар через себя после навеса от Думфриса, но уж слишком далеко и высоко от Дензела пошла подача.
Пока вообще ничего не получается у итальянской команды, даже с мячом «нерадзурри» не удается встретиться — парижане контролируют вообще все на любых участках поля.
Ачерби пробивает головой после подачи Димарко с углового выше перекладины!
Гол! Мощнейшая контратака Парижа, которую разогнал Хвича Кварацхелия, оканчивается голом! Дембеле получил пас от грузина, перевел мяч направо на Дезире Дуэ, после чего 14-й номер «ПСЖ» пробил в ближний угол — от ноги Димарко мяч скакнул в ближний угол в противоход Яну Зоммеру, уже завалившемуся в другую сторону! 2:0!
Думфрис попал локтем в голову Нуну Мендешу в борьбе за верховой мяч, снова пауза в игре.
Просто невероятное количество файеров зажгли после гола фанаты Парижа, над полем образовалась внушительная дымка!
Гол! Федерико Димарко застрял и упустил офсайдную линию, позволив забежать себе за спину Дуэ! Витинья нашел партнера пасом в разрез, следом тот отдал на дальнюю штангу, где Ашраф Хакими замкнул прострел в пустой угол! 1:0!
Мендеш лицом выбивает мяч из собственной штрафной после подачи Бареллы!
Витинья забросил мяч в штрафную на Маркиньоса, тот головой пробил мимо створа.
Очень высоко поднимается Павар по флангу, усиляя атакующий потенциал своей команды.
Ударили в ребра Хакану Чалханоглу, однако держится турок при падении за лицо. Игра остановлена.
Cтартовые минуты игры остаются за парижанами.
Игра началась! Поехали!
«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.
Открывает церемонию группа Linkin Park!
Добрый вечер, дорогие друзья! Через 20 минут в Мюнхене начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, где «ПСЖ» сыграет против миланского «Интера».