В Рособрнадзоре рассказали об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: альтернативы у ЕГЭ пока нет

В Рособрнадзоре пока не получили ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Чтобы отменить (ЕГЭ. — «Газета.Ru»), надо предложить что-то взамен. Взамен (Существующей. — «Газета.Ru») модели за этот текущий год новой модели предложено не было», — сказал он.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.