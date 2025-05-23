Российские школьники начали сдавать ЕГЭ

В России школьники начали сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии, пишет газета «Известия» в Telegram-канале.

«Следующее испытание — математика: базовая и профильная. Всего на основной период зарегистрированы 712 тысяч выпускников», — говорится в сообщении.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в текущем году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 июля назначены днями пересдач. Итоги пересдач направят в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники 2025 года.

19 мая член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ». Код из СМС для подтверждения личности — это одноразовый пароль, отправляемый настоящими сервисами, чтобы подтвердить операцию или вход в аккаунты. Если мошенники его получат, они смогут попасть в личные кабинеты, электронные дневники, аккаунты на «Госуслугах» или даже в банковские приложения, если те связаны с номером телефона.

Ранее мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ.