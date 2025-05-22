В Минпросвещения сообщили об усилении мер безопасности в местах сдачи ЕГЭ

В текущем году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Все сделаем, чтобы экзамен прошел максимально безопасно, объективно», — сказал министр.

Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 назначены днями пересдач. Итоги пересдач направят в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники 2025 года.

До этого член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ». Код из СМС для подтверждения личности — это одноразовый пароль, отправляемый настоящими сервисами, чтобы подтвердить операцию или вход в аккаунты. Если мошенники его получат, они смогут попасть в личные кабинеты, электронные дневники, аккаунты на «Госуслугах» или даже в банковские приложения, если те связаны с номером телефона.

Ранее мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ.