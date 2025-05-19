«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

Зафиксированы два новых, нерасшифрованных сообщения на радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня»). Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение транслировалось в 16:15 по московскому времени, в нем прозвучало послание: «НЖТИ 89905 Блефопуф 4097 5573». Второе сообщение вышло в 19:47 мск, диктор зачитал следующее: «НЖТИ 01263 Болтанка 4430 9529».

24 апреля УВБ-76, также известная как «Жужжалка», передала девять сообщений. В первом (13:04) прозвучало послание «Двинский», во втором (13:17) — «Целостат», «Биржевик», в третьем (14:07) — «Швеллер», в четвертом (14:46) — «Верхожом», в пятом (14:56) — «Стечение», в шестом (15:23) — «Пукосмак», «Лорошток», «Зубролиф», в седьмом (15:42) — «Наложенье», в восьмом (17:01) — «Бродолай», в девятом (17:21) — «Шпикомопс».

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».