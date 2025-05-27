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«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных послания

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала три сообщения 26 мая
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Shutterstock

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала три новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В публикации говорится, что в 11:24 в эфире радиостанции прозвучали слова «скирд» и «вюртемберг». После этого в 13:10 последовало слово «арыкорифт», а в 14:51 на той же волне передали слово «безмотивный».

До этого активность станции наблюдалась 22 мая. Тогда в эфире прозвучали слова «беззлобие» и «хрюкостяг». Как и прежде, значение этих слов неизвестно. Официальных комментариев о них не поступало.

Кроме того, 19 мая, перед телефонным разговором между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на станции были переданы слова «блефопуф» и «болтанка».

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее Медведев упомянул сообщение «Радиостанции Судного дня» о «лютом хрюкостяге».

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