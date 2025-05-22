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«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» передала слова «беззлобие» и «хрюкостяг»
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mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

На частоте таинственной радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», 22 мая зафиксировали два новых голосовых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

Первый сигнал прозвучал в 13:13 — в эфире передали слово «беззлобие». Второе сообщение с необычным словом «хрюкостяг» было зафиксировано в 14:24. Как и прежде, значение этих слов неизвестно, официальных комментариев по поводу их смысла не поступало.

До этого активность станции наблюдалась 19 мая, перед телефонным разговором между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда были переданы слова «блефопуф» и «болтанка».

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».

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