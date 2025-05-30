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Общество
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В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме

МЧС: в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в жилом доме

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован на площади 900 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 109 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 24 единицы техники», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:57 по московскому времени.

На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы установить причину возгорания.

О возгорании в жилом доме сообщалось днем 30 мая. Пламя охватило балконы с восьмого по девятый этажи и квартиру на восьмом этаже. По информации МЧС, были спасены десять человек, в том числе ребенок. Еще 51 человек, из них восемь детей — эвакуированы. Госпитализированы шесть человек и ребенок. Один человек не выжил.

Накануне пожар произошел в Москве в Гурьевском проезде. На балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель, огонь частично распространился на балконы выше расположенных этажей. На месте происшествия работали 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.

Ранее последствия мощного пожара в жилом доме на Кубани сняли на видео.

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