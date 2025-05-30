В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме

Открытое горение ликвидировано в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Спасены десять человек, в том числе ребенок. Еще 51 человек, из них восемь детей — эвакуированы. Госпитализированы шесть человек и ребенок», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что в пункты временного размещения (ПВР) обратились 14 человек. В результате пожара пострадали 13 квартир.

Пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова начался днем 30 мая. До этого сообщалось, что горят балконы с восьмого по девятый этажи и квартира на восьмом этаже. МЧС передавало, что был спасен человек.

29 мая МЧС сообщило, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома, с частичным распространением огня на балконы выше расположенных этажей. Пожар локализовали. На месте происшествия работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.

Ранее в МЧС рассказали о ситуации с крупным пожаром в Королеве.